Quando sono previsti i due giorni di sciopero dei lavoratori

Doppio sciopero indetto da Cgil e Uil, il 17 e il 24 novembre. Al centro la protesta contro la proposta di legge di Bilancio e le politiche economiche e sociali del governo. I sindacati contestano la manovra economica, che ritengono inadeguata a rispondere alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori e alla piattaforma unitaria, firmata anche dalla Cisl, che era stata presentata in occasione delle manifestazioni del mese di maggio.

Mancata detassazione dei salari, peggioramento della riforma Fornero sulle pensioni, “regali fiscali ai soliti noti”, scarsa attenzione alla sanità pubblica, alla casa, ai giovani, al lavoro povero e alla sicurezza sul lavoro. Queste le critiche che si leggono in una nota. Il primo sciopero, quello di venerdì 17, riguarda il pubblico impiego, la scuola e i trasporti. I lavoratori si riuniranno sotto palazzo Lombardia per chiedere maggiori investimenti nei servizi pubblici, più diritti e più sicurezza.

La mobilitazione del 24, invece, coinvolgerà le regioni del nord con manifestazioni in ogni provincia. I segretari generali di Cgil e Uil Lombardia, Alessandro Pagano ed Enrico Vizza, hanno espresso la loro determinazione a portare avanti la mobilitazione fino a quando il governo non cambierà rotta e non ascolterà le richieste del mondo del lavoro. Hanno anche invitato i lavoratori a partecipare numerosi agli scioperi, come atto di responsabilità e di ribellione contro la logica dell'austerità e della precarietà.