Tutti gli scioperi dei mezzi e dei treni a novembre

Metropolitane, treni, autobus, tram. Il mese di novembre, appena iniziato, sarà complicato dal punto di vista di chi utilizza il trasporto pubblico, per via dei tre scioperi annunciati, a cui si aggiunge quello di altri settori lavorativi.

Si inizia venerdì 10 novembre. In questo caso lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Ai Cobas e riguarda le linee gestite da Atm. L'astensione dal lavoro sarà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Tra le ragioni della protesta, il progetto 'Milano Next' con cui il Comune di Milano vorrebbe trasformare Atm da Spa interamente controllata in azienda speciale comunale. Il sindacato chiede anche, tra le altre cose, la gratuità dei mezzi pubblici, l'aumento di stipendio per tutti i lavoratori e "sistemi di protezione passivi" per la sicurezza degli autisti e tranvieri.

Venerdì 17 novembre altro sciopero dei trasporti (e anche di scuola e pubblico impiego), di 24 ore, indetto dai Cobas, da Cub e dal coordinamento migranti in Italia, a cui hanno aderito Ai Cobas e Cub Trasporti. L'astensione dal lavoro è prevista per lo stesso orario: dalle 8.45 alle 15 solo per i mezzi di superficie e, anche per le metropolitane, dalle 18 al termine del servizio. Questa volta, la protesta è contro la manovra economica del governo Meloni.

Infine, domenica 26 novembre è in programma uno sciopero di 23 ore del personale Trenord. L'agitazione metterà a rischio i treni dalle 3 di notte del 26 alle 2 di notte di lunedì 27 e coinvolgerà tutte le linee gestite dall'azienda regionale dei trasporti ferroviari, comprese le linee suburbane e quelle per gli aeroporti. Considerando che si tratta di una domenica, non sono previste fasce di garanzia.