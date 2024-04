La spazzatura di Milano potrebbe restare per strada: ecco il motivo

Allo sciopero di giovedì 11 aprile aderisce anche Amsa. La società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani a Milano non garantisce il servizio completo in occasione dell'agitazione. In una nota Amsa spiega: "Giovedì 11 aprile i servizi di raccolta rifiuti, pulizia e spazzamento, apertura delle riciclerie e piattaforme ecologiche non potranno essere pienamente garantiti, a seguito della dichiarazione di sciopero nazionale per quattro ore di lavoro proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil e Uiltrasporti".

L'azienda assicura, ai sensi della legge 146/90, le prestazioni indispensabili. "Gli eventuali disservizi saranno recuperati nel più breve tempo possibile, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e della normativa vigente", conclude la nota.

Per quanto riguarda la situazione trasporti, allo sciopero hanno aderito i ferroviari. Non parteciperanno i lavoratori Atm perché precettati. La decisione è stata presa dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. Autisti, macchinisti, tranvieri e i vari dipendenti dell'Azienda dei trasporti milanesi dovranno quindi presentarsi al lavoro per garantire la continuità del servizio.