Maxi sciopero nazionale e corteo a Milano: metro e treni potrebbero essere a rischio

In arrivo uno sciopero nazionale. Venerdì 23 febbraio la sigla sindacale Si Cobas ha organizzato una mobilitazione generale per diverse ragioni. Il giorno dopo, il 24 febbraio, è atteso un grande corteo a Milano da Loreto al Duomo alle ore 14.30. Sebbene al centro delle richieste dei sindacati vi siano sempre questioni contrattuali, stavolta lo sciopero è mosso da motivi strettamente politici. "Fermare il genocidio - si legge in una nota- . Questa la parola d'ordine della mobilitazione indetta dai sindacati di base raccogliendo l'appello dei Giovani palestinesi che proponevano di realizzare una mobilitazione anche ricorrendo a forme di sciopero per il 23 febbraio e una grande manifestazione nazionale a Milano il 24 all'unisono con quelle che si terranno in numerosi paesi di tutti i continenti". Il documento è stato sottoscritto da Cub, Sgbm Usb, Si Cobas, Adl Cobas, Adl Varse, Confederazione Cobas, Sial Cobas, Cobas Sardegna, Gpi, Udap, Api, Clp, Sol Cobas, Clap.

Non è ancora chiaro se i dipendenti di Trenord e Atm prenderanno parte allo sciopero e alla manifestazione di sabato prossimo. Intanto i sindacato fanno sapere che l'obiettivo è spingere per "cessare il fuoco in Palestina e in tutte le guerre" proseguono. "Diventa oggi un imperativo per il movimento dei lavoratori e delle classi popolari, che vede crescere il rischio di un conflitto globale alimentati dai tanti focolai d'incendio alimentati dalla crescente oppressione e spoliazione di interi popoli. Un rischio che ci deve vedere in campo contro i blocchi militari contrapposti, contro le politiche di riarmo e il militarismo crescente".

"L'economia bellica - spiega la nota firmata dai sindacati - sta crescendo con percentuali impressionanti, gli Usa primo produttore mondiale hanno venduto armi per 238 miliardi nel 2023 con un aumento del 56% rispetto al 22. Anche le industrie italiane con Leonardo stanno traendo grandi benefici da questa situazione mentre la spesa per esercito e armi in Italia nel 2024 toccherà i 24 miliardi, oltre al fatto che è stata tolta l'Iva dalle armi, tutti soldi che verranno tolti alle spese sociali, sanità, scuole, pensioni, salari, sussidi ai poveri, solo per citarne alcuni".

E poi l'ultima stoccata ai contratti modesti e che perdono valore d'acquisto: "Mentre l'economia italiana ed europea grazie alle guerre va male, i lavoratori vedono i loro già modesti salari falcidiati dall'inflazione, molte fabbriche stanno chiudendo per il calo dei consumi e aumenta la precarietà lavorativa l'Italia è sempre più impegnata sui vari fronti di guerra sia indirettamente come in Ucraina e in Israele che direttamente come in Libano e nel Mar Rosso".