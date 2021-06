Sciopero del trasporto aereo: disagi per i voli del 18 giugno

“Il trasporto aereo, insieme al turismo è uno dei settori più colpiti dalla pandemia e per questo sono sempre più urgenti interventi per la tenuta industriale del settore”

Sciopero generale di 4 ore di tutto il personale del trasporto aereo il 18 giugno proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo “a difesa dei lavoratori di Alitalia, Air Italy per la quale si chiede la proroga della cigs e lo stop ai licenziamenti, Ernest, Blue Panorama, Air Dolomiti, Norwegian, di tutte le compagnie aeree straniere con base e addetti nel nostro paese, delle società di gestioni aeroportuali, di handling e catering e di tutti gli stagionali e precari del settore”, fanno sapere i sindacati. “Il trasporto aereo, insieme al turismo, - dicono - è uno dei settori più colpiti dalla pandemia e per questo sono sempre più urgenti interventi per la tenuta industriale del settore”.

“Riteniamo inaccettabili e incomprensibili - proseguono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo - i continui ritardi per l’avvio della newco ITA che deve partire al più presto così come sono non più tollerabili i ritardi nell’erogazione degli stipendi per tutti i dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria che continuano a lavorare in maniera professionale nonostante i continui ritardi della dirigenza nell'erogazione degli stipendi”.

“Serve con urgenza - chiedono infine le organizzazioni sindacali - una sede di confronto interministeriale permanente e l’istituzione di una cabina di regia per garantire la tenuta sociale, assicurando gli ammortizzatori sociali e procedendo rapidamente alla riforma del settore per garantire il riordino del sistema aeroportuale e regole del lavoro che prevedano gli stessi trattamenti normativi e retributivi a parità di condizioni operative”.