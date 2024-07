Sciopero negli aeroporti di Milano: i voli a rischio

Lunghe code ai check in o ai controlli di sicurezza e altri disagi, fino a ritardi o le cancellazioni dei voli. È quello che potrebbe accadere ai viaggiatori in partenza dagli scali di Milano Linate e Malpensa nella giornata di venerdì 5 luglio a causa di uno sciopero che è stato indetto in vari scali italiani dal sindacato Cub.

Negli scali di Milano potrebbero incrociare le braccia i dipendenti di Airport Handling, una delle società di servizi di terra alle compagnie. L’agitazione, più nel dettaglio, è in programma dalle 13 alle 17. I disegni, dunque, potrebbero concretizzarsi in questa fascia oraria.

Il consiglio è quello di monitorare gli aggiornamenti dei voli tramite le applicazione delle diverse compagnie aeree con cui si sceglie di volare, ma soprattutto raggiungere gli aeroporti con largo anticipo.