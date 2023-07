Lo sciopero dei driver di Amazon

Oltre ai mezzi di Atm e al trasporto pubblico locale lombardo, oggi, venerdì 7 luglio, hanno scioperato anche i driver di Amazon, a Milano e in tutta la Regione.

Ad annunciare la mobilitazione nella filiera delle consegne del colosso statunitense era stata la Filt-Cgil regionale, che sottolinea come lo sciopero sia stato proclamato per l'intero turno lavorativo per migliorare le condizioni di lavoro. "Oggi - si legge in una nota della sigla sindacale - la filiera Amazon della Lombardia si è fermata. Nonostante la riduzione oraria, prevista dagli accordi che siamo riusciti a ottenere, e la richiesta di una contestuale diminuzione dei carichi di lavoro eccessivi, questi ultimi sono nei mesi rimasti invariati se non aumentati, con conseguenti rischi di infortuni e aumento di stress inaccettabili".

Di qui la decisione di scioperare, che, secondo quanto afferma il sindacato ha avuto un'adesione altissima di lavoratrici e lavoratori nei poli di Buccinasco, Toffetti, Pioltello e Mezzate (Milano), Burago (Monza Brianza) e Castegnato (Brescia). "Ci aspettiamo un netto cambio di marcia per quanto riguarda l’annosa questione dei carichi di lavoro e la non più tollerabile spasmodica ricerca dell’intensità a discapito della qualità delle consegne, anche, se non soprattutto, in termini di tutela della salute e della sicurezza di coloro che contribuiscono di fatto ai fatturati imponenti del colosso di Seattle", ha dichiarato il segretario di Filt-Cgil Lombardia Guglielmo Ruggiero.