Sindacalisti arrestati, scatta il presidio sotto la prefettura di Milano

Un presidio sotto la prefettura di Milano (nella giornata di mercoledì 20 luglio), oltre a uno sciopero di 24 ore. È la risposta del sindacato Sicobas agli arresti di 4 dirigenti nazionali dell’organizzazione sindacale avvenuti nella mattinata di martedì. Le accuse sono di associazione a delinquere per violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, sabotaggio e interruzione di pubblico servizio negli scioperi della logistica tra il 2014 e il 2021.

I sindacalisti finiti agli arresti domiciliari sono: Aldo Milani , Arafat Elnaahhas Ali Mohammed, Carlo Pallavicini, Bruno Scagnelli; colpiti dalle medesime misure anche due esponenti nazionali di Usb mentre altre due misure cautelari sono state emesse per altri due esponenti di Usb. Secondo il Sicobas l'operazione della procura mirerebbe a "Screditare il sindacalismo conflittuale nel suo insieme, strumentalizzando singoli episodi, del tutto fisiologici, di dialettica interna tra i lavoratori di diversa appartenenza di sigla all'interno di singoli magazzini, travisando volutamente i fatti, i termini e i contenuti di alcune dure vertenze sul territorio piacentino allo scopo di presentare le lotte contro lo sfruttamento e i salari da fame come una sorta di 'faida' tra sindacati per accaparrarsi qualche iscritto in più".

"Le lotte che la Procura vuole criminalizzare hanno portato in centinaia di aziende e magazzini a un miglioramento delle condizioni di vita e salariali dei lavoratori e al superamento di quel sistema di sfruttamento e caporalato in cui hanno da sempre sguazzato finte cooperative", ha proseguito la nota del sindacato.