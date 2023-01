Sciopero dei mezzi a Milano: orari di metro, tram e bus Atm

Il primo sciopero dei trasporti del 2023 è in programma venerdì 27 gennaio: a Milano, per 24 ore, con fasce di garanzie, protesteranno i lavoratori di Atm. L'agitazione è stata indetta dall'organizzazione sindacale associazione lavoratori Cobas.

"L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane - si legge in una nota pubblica sul sito ufficiale dell'azienda dei trasporti - sarà possibile dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio". A Milano quindi metropolitane, autobus e tram saranno garantiti da inizio servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Per il resto della giornata invece c'è il rischio che i mezzi si fermino.

A spiegare i motivi della protesta è la stessa Atm sul proprio sito ufficiale. Lo sciopero è stato indetto “contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal gruppo Atm e per la reinternalizzazione dei servizi di Tpl in appalto e subappalto, contro il progetto Milano Next", a favore della "trasformazione di Atm in azienda speciale del comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità", a favore della "riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri; per la pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti".

E ancora, i dipendenti potestano: "Per la tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi, per la fruizione delle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale, per l’aumento di €150 netti per tutti i lavoratori, a recupero degli insufficienti aumenti dei contratti nazionali; per ulteriori tematiche di carattere aziendale attinenti, tra l’altro a indennità ferie, turni particolari e vestiario".

