Sciopero di 24 ore in arrivo: la giornata nera per treni, metro e bus

Venerdì 25 febbraio è previsto uno sciopero che colpirà trasversalmente i trasporti milanesi e lombardi: treni, metro, bus e tram sono a rischio per l'intera giornata, esclusi gli orari di garanzia.

Sciopero di metro Atm: gli orari del 25 febbraio

Il maxi sciopero del trasporto locale vede tantissime sigle sindacali unite in una sola grande protesta. Le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa, Cisal, Ugl hanno proclamato una protesta di 24 ore a livello nazionale, come conferma la pagina dedicata del Mit. Lo sciopero è stato indetto “per il mancato rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri – Tpl mobilità e il miglioramento delle condizioni lavorative sia normative sia salariali”.

Nella stessa giornata, e con motivazioni riconducibili al rinnovo del Ccnl, sono stati proclamati scioperi anche da parte di Cub trasporti, con altri sindacati di base (Sgb, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas) ha indetto uno sciopero di 24 ore a sostegno della propria piattaforma rivendicativa. Sulla stessa barca - come comunica Atm in una nota - i sindacati Slm Fast Confsal, Sama Faisa Confail hanno dichiarato, pur separatamente, scioperi di 4 ore, che interesseranno il personale di esercizio nella fascia mattinale, indicando ulteriori motivazioni relative, rispettivamente, alla vertenza della retribuzione da riconoscere nelle giornate di ferie e per la revisione delle retribuzioni, la sicurezza, la revisione dell’orario e l’organizzazione del lavoro.

Lo sciopero potrebbe interessare le linee Atm dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Tutto chiaramente dipenderà dall'adesione ma visto il numero di sindacati coinvolti non è difficile immaginare che il personale Atm potrebbe aderire in percentuali elevate. L'agitazione potrebbe avere conseguenze sul servizio della Funicolare Como-Brunate, gestito da Atm, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Lo sciopero di FerrovieNord: orari treni Trenord

Stessi problemi e disagi per i treni Trenord. Per l'intera giornata di venerdì 25 febbraio 2022, il gestore della rete ferroviaria FerrovieNord ha comunicato uno sciopero, dichiarato dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa a cui potrebbe aderire il proprio personale. Durante l’agitazione sindacale, prevista dalle 00.01 alle 23.59, saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia durante le quali viaggeranno i treni compresi tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21.

Sono possibili ripercussioni all'inizio e alla fine delle fasce di garanzia. Le linee interessate, gestite da FerrovieNord, sono le seguenti:

Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi - Malpensa;

Milano Cadorna - Malpensa;

Brescia - Iseo - Edolo;

Milano - Saronno - Como;

Milano - Seveso - Canzo/Asso;

Milano - Saronno-Novara N.;

Milano - Saronno - Varese - Laveno Nord;

”S50” Malpensa - Bellinzona.

Inoltre, si precisa che sono possibili ripercussioni anche sulle linee:

“S1” Saronno - Milano Passante - Lodi;

“S2” Mariano Comense - Milano Passante - Milano Rogoredo;

“S4” Camnago Lentate - Milano Cadorna;

“S9” Saronno - Seregno - Milano - Albairate;

“S13” Milano Bovisa - Pavia.

Nel caso di non effettuazione dei treni, saranno istituiti autobus sostitutivi per i soli collegamenti aeroportuali tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1);

per la linea “S50” tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto.

Maggiori dettagli saranno disponibili seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real time tramite l'app Trenord o nelle pagine di direttrice del sito trenord.it