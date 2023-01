Da oggi inizia lo sciopero dei benzinai: dove fare carburante a Milano?

Da martedì 24 gennaio alle 19 inizia lo sciopero dei benzinai in Italia. La protesta, una 'serrata' degli operatori, comporterà che tutti gli impianti di rifornimento carburanti, compresi i self service, rimarranno chiusi per 48 ore consecutive, fino al 19 del 26 gennaio sulla rete ordinaria. Lo sciopero dei benzinai sulle autostrade comincerà invece alle 22 e durerà fino alle 22 del 26 gennaio.

I gestori degli impianti non hanno gradito le accuse, nemmeno troppo velate, di speculazione. L'obbligo della cartellonistica previsto con l'esposizione del prezzo medio previsto dal decreto trasparenza "penalizza i benzinai" ed è "inutile per far abbassare i prezzi", sostengono Faib, Fegica, Figisc-Anisa, le associazioni che hanno proclamato lo sciopero, le quali si sentono diffamate e penalizzate dai nuovi provvedimenti del governo e tengono il punto. Ritengono che la categoria sia stata coperta "di fango a seguito degli aumenti decisi dal governo" e spiegano che lo sciopero è stato proclamato "per ricordare a tutti che le politiche di prezzo al pubblico non sono imputabili ai gestori, il cui margine medio di guadagno (3 centesimi al litro) rimane invariato a prescindere dal prezzo finale al consumatore. Si sentono traditi da un governo che, costretto a riscuotere nuovamente le accise, li avrebbe additati ai cittadini come i responsabili dei rialzi dei prezzi alla pompa. Dicono con forza "no" ai nuovi, inutili, obblighi di legge a carico dei gestori, per impedire che il prezzo dei carburanti torni a salire in assenza di politiche di riforma e razionalizzazione del settore" e infine si scagliano "contro il rischio di una nuova campagna di criminalizzazione dei gestori che nascondano le vere inefficienze e lo spazio debordante della criminalità".

Su 20 euro di benzina erogata, al benzinaio vanno più o meno 38 centesimi lordi, pari al 2% del prezzo totale, circa 3,5 centesimi al litro. Non sono i benzinai a stabilire il prezzo e gli aumenti dei carburanti, ma le compagnie petrolifere. Inoltre, il margine dei benzinai non cresce all'aumentare del prezzo di benzina e gasolio, ma rimane fisso. "Non c'è alcuna volontà di colpire la categoria e mi dispiace se qualcuno l'ha interpretato così. C'era semplicemente la necessità di fare ordine per evitare comportamenti sbagliati", ha commentato dal canto suo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Tutti i benzinai aperti con lo sciopero a Milano e in Lombardia

Cosa prevede la legge sullo sciopero dei benzinai? Nel settore dei carburanti, spiega Today, la regolamentazione dello sciopero prevede che durante l'agitazione dovrà essere "mantenuto in servizio un numero di stazioni di rifornimento non inferiore al 50% degli esercizi aperti nei giorni festivi secondo i turni programmati". L'elenco dei benzinai aperti è nelle mani delle varie prefetture che possono decidere di renderlo pubblico. Tendenzialmente, a rimanere aperti sono gli impianti totalmente automatizzati. In autostrada invece è la regione a comunicare gli impianti aperti, e la legge impone un distributore aperto ogni cento chilometri.

Sono previsti tre turni sulla stessa direttrice di marcia, tenuto conto delle interconnessioni tra autostrade, tratte autostradali intorno alle grandi città e dei raccordi autostradali come viabilità autonome.

TURNO A

Autostrada A1

- da Milano a Napoli San Donato Ovest, km 1;

- da Napoli a Milano San Donato Est, Km 1

Autostrada A4

- da Torino a Trieste Brianza sud, Km 148; Monte Alto est, Km 245

- da Trieste a Torino Monte Alto ovest Km 245; Sebino nord Km 197; Lambro nord Km 134

Autostrada A7

- da Milano a Genova Cantalupa ovest Km 2

- da Genova a Milano Dorno est Km 33

Autostrada A8-A9

- da Milano a Varese Villoresi est Km 9

- da Varese a Milano Brughiera ovest Km 41

Autostrada A21

- Torino - Piacenza - Brescia Stradella sud Km 130 Lombardia; Ghedi est Km 230

- Brescia - Piacenza - Torino Ghedi ovest Km 230; Stradella nord Km 130

Autostrada A50

- Milano Tangenziale est Rho ovest Km 1; San Giuliano ovest Km 28; Muggiano est Km 19

Autostrada A51

- Milano Tangenziale Ovest Cascina Gobba est Km 9; Cascina Gobba ovest Km 9

Autostrada A52

- Milano Tangenziale Nord Cinisello nord Km 8 Lombardia

TURNO B

Autostrada A1

- da Milano a Napoli S. Zenone Ovest Km 15

- da Napoli a Milano Somaglia Est Km 44

Autostrada A4

- da Torino a Trieste Pero sud Km 122; Brembo sud Km 166; Valtrompia sud Km 214

- da Trieste a Torino San Giacomo ovest Km 227; Brembo nord Km 166; Novate nord Km 128

Autostrada A7

- da Milano a Genova Dorno ovest Km 33

- da Genova a Milano Cantalupa est Km 2

Autostrada A8-A9

- da Milano a Varese Brughiera est Km 41

- da Varese a Milano Villoresi ovest Km 9



Autostrada A21

- Brescia - Piacenza - Torino Cremona nord Km 194

Autostrada A22

- Brennero a Modena Po ovest Km 267; Brennero Po est 267

Autostrada A50

- Milano Tangenziale est Muggiano ovest Km 12; Rozzano est Km 24

- Milano Tangenziale Ovest Cologno Monzese est Km 15; Carugate ovest Km 19



TURNO C

Autostrada A1

- da Milano a Napoli Somaglia Ovest Km 44

- da Napoli a Milano S. Zenone Est Km 15

Autostrada A4

- da Torino a Trieste Lambro sud Km 134; Sebino sud Km 197; San Giacomo est Km 227; Valtrompia nord Km 214

- da Trieste a Torino Brianza nord Km 148; Pero nord Km 122

Raccordo Gallarate a Gattico Verbano ovest Km 6

Raccordo Gallarate a Gattico Verbano est Km 6

Autostrada A8-A9

- Lainate-Como-Chiasso Lario ovest Km 28

- Chiasso-Como-Lainate Lario est Km 28

Autostrada A21

- Torino - Piacenza - Brescia Cremona sud Km 194

Autostrada A50

- Milano Tangenziale est Assago ovest Km 19; San Giuliano est Km 28

Autostrada A51

- Milano Tangenziale Ovest Carugate est Km 19; Milano Tangenziale Ovest Vimercate ovest Km 29