Scatta lo sciopero dei trasportatori di Brt: consegne a rischio per 5 giorni

Camion fermi e consegne a rischio. Sciopereranno per cinque giorni (dal 29 aprile al 3 maggio) i trasportatori del gruppo Brt. La protesta è stata annunciata da Assotir nella mattinata di martedì 23 aprile durante una conferenza stampa a Milano.

La motivazione è una sola: l’azienda sta abbandonando i vettori storici in favore di nuove realtà. “Con questo sciopero chiediamo che vengano bloccate le disdette che sono già arrivate e arriveranno ai trasportatori storici che servono contrattualmente nel gruppo Brt e che da diversi mesi a questa parte trova a livello individuale la propria disdetta attraverso cui, in 30 giorni, gli viene rescisso il contratto”, ha spiegato Claudio Donati, segretario generale di Assotir durante l’incontro con i giornalisti.

L’associazione, inoltre, chiede di aprire un tavolo tra Brt e i trasportatori. “Ogni azienda è libera di stabilire i criteri di selezione dei propri fornitori, ma noi non siamo a conoscenza di questo criteri e soprattuto vorremmo capire bene e in trasparenza assoluta come e se questi criteri sono stati seguiti”, ha precisato Donati.

Lo sciopero colpirà più duramente la locomotiva d’Italia, secondo quanto annunciato dall’associazione di trasportatori. “La Lombardia come dicono i numeri - ha aggiunto il segretario generale di Assotir - rappresenta il cuore dell’iniziativa, qui possiamo colpire con maggiore impatto anche perché in questa regione è maggiormente concentrata l’attività del gruppo BRT: io penso che dalle adesioni ricevute una fetta molto importante della attività del gruppo verrà bloccata in maniera consistente in questa regione come in Veneto e in Sardegna. Gli imprenditori stanno seguendo le indicazioni concordate con loro e ci aspettiamo un riscontro concreto ed effettivo”.