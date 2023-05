Sciopero alla Dhl: soccorso un lavoratore

Sciopero davanti alla sede della Dhl di viale delle Industrie a Settala, hinterland est di Milano. Succede nella mattinata di lunedì 29 maggio.

Sul posto, poco prima delle 8, sono intervenuti polizia di Stato e 118, che ha soccorso un lavoratore per via di un malore. Presenti inizialmente una cinquantina di manifestanti che avevano bloccato l'ingresso ai dipendenti. I partecipanti sono poi aumentati a un'ottantina, ma sospendendo il blocco. "Siamo qui contro il processo di internalizzazione iniziato a ottobre che ha già avuto ripercussioni negative - hanno spiegato da Sì Cobas -. Avevamo aperto una trattativa per migliorare diversi aspetti, dai ticket al premio di produzione. Giovedì dopo l'ultimo incontro, ci siamo trovati incastrati in un accordo ridicolo e al ribasso".

I lavoratori hanno incrociato le braccia anche in altre sedi di Dhl della Lombardia. "Continueremo la lotta finché le nostre richieste non verranno ascoltate", hanno annunciato dalla sigla sindacale.