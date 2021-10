Sciopero generale di lunedì 11 ottobre: orari metro, treni e bus

Sciopero generale lunedì 11 ottobre anche a Milano e in Lombardia, dove tutti i mezzi pubblici - treni, autobus, metro, filobus e tram - saranno a rischio.

A proclamare la mobilitazione - che durerà 24 ore e interesserà tutti i settori pubblci e privati - nel settore trasporti sono stati Cub Trasporti, Usb lavoro privato Lombardia, Sgb, Al Cobas e Sol Cobas.

Manifestazioni a Milano

I sindacati aderenti hanno annunciato un presidio sotto la sede di Assolombardia di via Pantano 9, dalle 10 di lunedì. "Contro la restaurazione del governo Draghi - si legge in un volantino che invita i cittadini a scioperare - la risposta dei lavoratori non può farsi attendere".

"L'emergenza sanitaria - continua la nota delle sigle sindacali - ha ulteriormente aggravato le già precarie condizioni economiche che vivevamo. È oggi sotto gli occhi di tutti l'utilizzo capitalistico dell'intreccio di tale crisi per promuovere piani di ristrutturazione produttiva e delocalizzazioni già da tempo auspicati dalla governance dell'Ue e dal Fondo monetario internazionale".

(Il volantino)

Gli orari dello sciopero di metro e bus a Milano

I disagi maggiori, come sempre, potrebbero verificarsi nel mondo dei trasporti. I dipendenti delle compagnie aeree possono fermarsi per tutte le 24 ore dell'11 ottobre, mentre le autostrade saranno a rischio dalle 22 di domenica alle 22 di lunedì. Lo sciopero del trasporto pubblico locale - metro, autobus e tram Atm a Milano - durerà "24 ore ma con modalità territoriali". Possibile caos, inevitabilmente, anche per gli uffici pubblici, con un occhio particolare rivolto alle scuole.

Per quanto riguarda le linee Atm a Milano, l'agitazione del personale delle linee di superficie e metropolitane è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Gli orari dello sciopero dei treni

Il potenziale blocco del settore ferroviario - Trenitalia, Italo e Trenord in Lombardia - può scattare invece dalle 21 del 10 ottobre fino alle 21 del giorno successivo, con le società che hanno già comunicato gli orari dei possibili stop.