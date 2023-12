Venerdì di sciopero per i lavoratori di Milano

I sindacati Fisascat Cisl, Uiltrasporti e Filcams hanno proclamato uno sciopero per domani, 22 dicembre, che coinvolgerà i lavoratori del commercio, del turismo e della ristorazione. La richiesta principale è il rinnovo del contratto collettivo scaduto nel 2019. Inoltre, i sindacati chiedono che nella trattativa per gli aumenti di stipendio venga tenuto conto anche dell’Indice dei prezzi al consumo armonizzato che considera l’incremento dei costi per i singoli consumatori ai quali andrebbero rapportati i salati. Un aumento che potrebbe arrivare fino a 300 euro in busta paga.

Lo sciopero vedrà anche una serie di cortei e manifestazioni in diverse città italiane, tra cui Milano. Alle 9.30 il ritrovo in piazza Castello alla presenza del segretario della Cgil Maurizio Landini. Non solo stipendi e ccnl, ma anche la revisione degli orari tra i temi delle manifestazioni, specie con l’arrivo delle festività natalizie che vede i lavoratori di questi settori al lavoro.

“Confindustry ci chiedete le skills, ci chiamate human resources, parlate di business innovation…poi lasciate scadere il contratto, rimandate il rinnovo, volete tagliare i diritti acquisiti e non aumentare i salari. Qual è la differenza tra imprenditori e padroni”, si legge sui profili social dei sindacati coinvolti.