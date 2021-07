Sciopero dei mezzi per venerdì 23 luglio: a rischio metro, bus e tram

Le ripercussioni, come sempre, dipenderanno dall'adesione del personale Atm rappresentato dalla sigla (in questo caso Usb lavoro privato)

C'è un altro sciopero dei mezzi in programma per i prossimi giorni: venerdì 23 luglio il trasporto pubblico locale (Tpl) potrebbe subire un'altra battuta d'arresto per la manifestazione proclamata dal Usb lavoro privato.

A dare la notizia è il portale del ministero della Infrastrutture e dei Trasporti dedicato agli scioperi. La protesta, comunicata dalla sigla all'inizio di luglio, avrà carattere nazionale e una durata di quattro ore (con modalità territoriali).

Sciopero dei mezzi venerdì 23 luglio

Per quanto riguarda la città di Milano, la manifestazione non è stata ancora confermata dall'Azienda trasporti milanesi (Atm). Metro, bus e tram potrebbero subire rallentamenti o interruzioni ma tutto dipenderà dall'adesione del personale Atm rappresentato dalla sigla (un dato che normalmente viene comunicato solo la mattina del giorno della protesta).