Il primo sciopero del 2024: metro e mezzi atm a rischio il 24 gennaio

L’anno è iniziato da più di 10 giorni e i chi viaggia sui mezzi di trasporto ogni giorno ha gli occhi puntati sul primo sciopero del 2024 che coinvolgerà metro, bus e tram a Milano. È già stato proclamato e sarà il 24 gennaio, come indicato sul portale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

A incrociare le braccia e scioperare saranno i lavoratori del trasporto pubblico locale rappresentati da Usb lavoro privato, Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas. Autobus, metro e tram saranno a rischio dunque per 24 ore, anche a Milano. Le fasce orarie garantite saranno pubblicate successivamente dall’azienda Atm. Lo stesso 24 gennaio si fermeranno anche i dipendenti di Enav rappresentati da Filt Cgil e Uilt Uil, per 4 ore dalle 13 alle 17.

Per quanto riguarda, invece, i treni, ci sarà una seconda agitazione il 25 gennaio che riguarderà il personale degli appalti ferroviari, con rischi quindi per il trasporto ferroviario. Per 24 ore incroceranno le braccia i dipendenti del gruppo Fsi per uno sciopero programmato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, Fast, Orsa trasporti.