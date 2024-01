Lo sciopero del trasporto pubblico: a rischio metro, tram e bus Atm

In arrivo il primo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico a Milano per questo 2024. La protesta si terrà il 24 gennaio e metterà a rischio metro, tram e bus Atm. Si tratta di una manifestazione piuttosto anomala, perché è stato scelto il mercoledì, mentre solitamente i lavoratori incrociano le braccia di venerdì o di lunedì.

Ad annunciare l’agitazione Usb lavoro privato, Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas. Lo sciopero durerà 24 ore, ma Atm non ha ancora reso note le fasce orarie garantite. Usb ha spiegato le ragioni dello sciopero. Al centro la “sicurezza dei lavoratori e del servizio”. Il sindacato parla anche dell’introduzione del "reato di omicidio sul lavoro” e della “necessità di modificare l'ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo a esse profumati profitti".

Lo sciopero Enav e dei treni

Il 24 gennaio a essere a rischio non sono solo i mezzi Atm. A fermarsi saranno anche i dipendenti di Enav, fornitore di servizi alla navigazione aerea civile. L’agitazione durerà quattro ore, dalle 13 alle 17. I treni, invece, si fermeranno il 25 gennaio. Nello specifico, braccia incrociate per i dipendenti degli appalti ferroviari, per 24 ore con uno sciopero annunciato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, Fast, Orsa trasporti