Lo sciopero dei mezzi a Milano: venerdì metro, bus e tram Atm a rischio

Metropolitane, autobus, filobus e tram a rischio. Lo sciopero di venerdì 17 febbraio potrebbe creare diversi disagi ai pendolari e ai viaggiatori di Milano.

La mobilitazione, proclamata in tutt'Italia dall'Unione sindacale di base lavoro privato, durerà 24 ore. In città, nel caso i dipendenti di Atm aderiscano allo sciopero, potrebbero comunque essere rispettate le fasce di garanzia, ovvero dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio.

All'origine della manifestazione, come precisato in una nota da Usb, "il susseguirsi di rinnovi contrattuali 'farsa', di aumenti salariali irrisori in cambio della crescente svendita dei diritti", con "la necessità di rimettere al centro la qualità della mobilità cittadina e del lavoro, per un servizio pubblico sicuro e dignitoso che risponda in modo efficiente alle reali esigenze dei territori in un contesto di lavoro sano e rispettoso degli operatori del settore".

Tra le richieste della sigla sindacale la "parificazione contrattuale tra aziende pubbliche e private", nuovi parametri che garantiscano "aumenti salariali" ed eliminino "le penalizzazioni economiche ai nuovi assunti", la "diminuzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali a parità di salario" e di "una maggiore tutela sulla sicurezza e salute sul lavoro". Usb ha anche giudicato "grave l’operato del governo Meloni che infligge ulteriori tagli al fondo nazionale dei trasporti per circa 356 milioni di euro nel triennio 2023/2025".

Con lo sciopero si chiederanno inoltre "la sicurezza dei lavoratori e del servizio" con "l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro", "il salario minimo per legge di 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato", "il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e "il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali".