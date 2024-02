Maxi sciopero dei mezzi: da oggi metro, tram e bus Atm a rischio

Parte oggi il maxi sciopero dei mezzi Atm. Dieci giorni di agitazione per i dipendenti Atm che incroceranno le braccia per gli orari straordinari. Come comunica l'azienda di trasporti, i treni sono sempre garantiti, ma potranno tram, metro e bus potranno subire ritardi e cancellazioni. A proclamare lo sciopero del lavoro straordinario è stato il sindacato Al Cobas.

L'agitazione è stata proclamata "contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm; contro l'aumento dei carichi e dell'orario di lavoro; per un aumento di 150 euro netti mensili per i livelli produttivi; per il diritto al godimento delle ferie; per ambienti di lavoro più sicuri e igienici; per avere a disposizione libero parcheggio in parcheggi e strisce blu".

A Milano, il servizio delle linee metropolitane e di superficie è sempre garantito tutti i giorni, con possibili maggiori attese alle fermate tra le 8.45 e le 15 e dopo le 18. A Como, il servizio della funicolare gestito da Atm è sempre garantito, con possibili maggiori attese tra le 8.30 e le 16.30 e dopo le 19.30.

Lo sciopero dei lavoratori ferroviari, invece, si terrà lunedì 12 febbraio.

Lo sciopero dei voli

Non solo Tpl. Oggi uno sciopero di 24 ore interesserà anche i voli. Diverse sigle sindacali hanno indetto una manifestazione di 24 ore che coinvolgerà anche il personale degli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Milano Orio Al Serio (Bergamo). Lo comunica la pagina dedicata agli scioperi del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

I voli garantiti

EJU 3583 Malpensa (LIMC) Olbia (LIEO)

EJU 3584 Olbia (LIEO) Malpensa (LIMC)

RYR 4561 Malpensa (LIMC) Cagliari (LIEE)

RYR 4562 Cagliari (LIEE) Malpensa (LIMC)

MSR 704 Malpensa (LIMC) Cairo (HECA)

QTR 128 Malpensa (LIMC) Doha Hamad (OTHH)

ETH 737 Malpensa (LIMC) Addis Abeba (HAAB)

ELY 382 Malpensa (LIMC) Tel Aviv (LLBG)

GFA 026 Malpensa (LIMC) Bahrain (OBBI)

MEA 235 Malpensa (LIMC) Beirut (OLBA)

OMA 144 Malpensa (LIMC) Muscat Seeb (OOMS)

UAE 206 Malpensa (LIMC) Dubai (OMDB)

ABY 713 Bergamo (LIME) Sharjah (OMSJ)

RBG 543 Bergamo (LIME) Cairo (HECA)

WMT 5691 Malpensa (LIMC) Jeddah (OEJN)

DAL 185 Malpensa (LIMC) New York (KJFK)

AAL 199 Malpensa (LIMC) New York (KJFK)

ACA 895 Malpensa (LIMC) Montréal (CYUL)

UAE 205 Malpensa (LIMC) New York (KJFK)

UAL 18 Malpensa (LIMC) Newark (KEWR)

CCA 950 Malpensa (LIMC) Beijing (ZBAA)

SIA 377 Malpensa (LIMC) Singapore (WSSS)

KAL 928 Malpensa (LIMC) Incheon (RKSI)

NOS 5420 Malpensa (LIMC) Dakar (GOBD)