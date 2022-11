Oggi a Milano sciopero di autobus, metro, tram e treni

Oggi, venerdì 11 novembre, a Milano è sciopero dei trasporti. I mezzi pubblici saranno a rischio per quattro ore. Ecco tutte le informazioni e gli orari sull'agisazione, che è stata proclamata a livello nazionale da Usb lavoro privato.

Mezzi Atm e Autoguidovie

Nella mattinata Atm ha fatto sapere con un Tweet che: "Tutte le linee metropolitane sono aperte. Anche tram, bus e filobus sono in servizio. Tutte le linee restano in servizio per tutta la giornata". In una precedente nota l'azienda aveva comunicato: "Il servizio di metropolitane, tram, bus e filobus potrebbe risentire dello sciopero tra le 8:45 e le 12:45. I mezzi sono garantiti per tutto il resto della giornata".

Per quanto riguarda gli autobus di Autoguidovie, invece, le conseguenze dello sciopero potrebbero provacare ritardi e cancellazioni tra le 18 e le 21:59. La stessa società ha comunicato che saranno garantite le corse in partenza dai capolinea da inizio servizio alle ore 17.59 e dalle 22 a fine servizio.

Treni

Dalle 9 alle 13, l'agitazione interessa anche il personale dell'infrastruttura di Ferrovienord. Di conseguenza potranno essere interessati i treni delle linee che circolano esclusivamente sulla rete Ferrovienord, ovvero i collegamenti regionali e suburbani che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna, da e per Saronno (S3), Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese/Laveno, Camnago L. (S4), oltre alla linea Brescia-Iseo Edolo.

Ci saranno conseguenze anche sulle corse in circolazione sulle linee 'miste' che transitano su entrambe le reti, Ferrovienord e Rfi, cioè i collegamenti S1 Saronno-Milano Passante-Lodi, S2 Mariano Comense/Seveso-Milano Rogoredo, S9 Saronno-Seregno-Albairate, S13 Milano Bovisa-Pavia.

Saranno coinvolti anche i servizi aeroportuali Malpensa Express su Milano Cadorna e Milano Centrale e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Per garantire il collegamento con l’aeroporto di Malpensa, saranno predisposti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 (da via Paleocapa, 1) e tra Busto Fs e Malpensa Aeroporto T1.

Sulle linee su rete Ferrovienord saranno effettuati fino a fine corsa i treni con partenza dalla stazione di origine entro le ore 9, indipendentemente dall’orario di arrivo alla destinazione finale. Sulle linee 'miste', i treni che hanno origine su rete Rfi circoleranno fine a fine corsa se partono entro le ore 9 dalle stazioni di cambio rete di Milano Bovisa e Seregno. Le informazioni sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord.

I motivi della protesta

I lavoratori incrociano le braccia perché ci sia "la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi e energia, congelamento e calmiere dei prezzi di beni primari e combustibili", ma anche per il "blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali".

Tra le cause dello sciopero anche temi più specifici come "il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti" o "la necessità di modificare il criterio che vede bruciare soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato".

E ancora, chi aderisce allo sciopero chiede "la sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato; il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali di categoria".