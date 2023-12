A Milano ci sarà uno sciopero dei treni

Non c'è solo lo sciopero dei mezzi di venerdì. Il giorno prima, giovedì 14 dicembre, i treni potranno dare forfait. Alcune sigle sindacali, infatti, hanno proclamato uno sciopero dalle ore 09:01 alle ore 16:59. L'agitazione sindacale potrebbe causare disagi alla circolazione ferroviaria tra Milano e tutto il resto della Lombardia.

Come spiegato dalla stessa Trenord con una nota il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di trenord ed il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni. "Le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dall’agitazione sindacale ed arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 09:01 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:01".

Nel caso di non effettuazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno previsti autobus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali Malpensa express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 "Malpensa Aeroporto – Stabio". "Potranno verificarsi ripercussioni immediatamente dopo la conclusione dello sciopero" spiegano da Trenord.