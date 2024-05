In arrivo lo sciopero dei treni senza fasce di garanzia

In arrivo il primo sciopero dei treni per il mese di maggio. In programma per il 4 e il 5 di maggio uno sciopero nazionale del Gruppo Fs e Trenord. Trattandosi di un fine settimana non sono previste fasce di garanzia. L'agitazione non riguarderà il trasporto pubblico locale di Milano.

Lo sciopero è stato indetto dalla sigla sindacale Cat. Per venerdì 3 maggio, invece, è prevista una manifestazione del personale incaricato della manutenzione della Rete ferroviaria italiana, protesta che potrebbe avere ripercussioni sulla circolazione dei treni.

L'agitazione inizierà a partire dalle 21 di sabato 4 maggio fino alle 20.59 di domenica 5 maggio. "I treni - scrive Trenitalia in una nota - possono subire variazioni o cancellazioni. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole imprese ferroviarie. Maggiori informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili sugli altri canali web del Gruppo Fs e Trenord, presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie". L'azienda ha attivato un call center gratuito: 800 89 20 21.