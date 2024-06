Sciopero dei trasporti confermato: è nazionale e senza fasce di garanzia

Lavoratori con le braccia incrociate e treni fermi. È quello che potrebbe accadere a Milano e in Lombardia domenica 16 giugno quando uno sciopero interesserà il settore ferroviario. A rischio ci sono non solo i treni regionali di Trenord, ma anche, a livello nazionale, i treni Trenitalia e Tper. La conferma arriva dal Gruppo ferrovie dello Stato e dal sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. In particolare, il 12 giugno, sul portale di Trenitalia è comparso l'avviso che annunciava l'agitazione.

Gli orari dei treni per lo sciopero di domenica 16 giugno

"Sciopero nazionale del personale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord dalle ore 3 di domenica 16 alle ore 2 di lunedì 17 giugno", dicono nella nota, dove spiegano di aver attivato un call center - 800 89 20 21 - per dare informazioni ai passeggeri. Lo sciopero è proclamato dall'assemblea nazionale pdm/pdb (personale di macchina e personale di bordo). "I treni possono subire cancellazioni o variazioni", avvisano.

"L'agitazione sindacale - prosegue Trenitalia - può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all'ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; e fino alla mezzanotte del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti".

Lo sciopero dei treni Trenord a Milano e in Lombardia

Stessi orari - sciopero di 23 ore dalle 3 di domenica 16 giugno alle 2 di lunedì 17 - per i treni Regionali di Trenord. L'agitazione, anche in questo caso anticipata dal calendario del ministero, è stata organizzata però dalle sigle sindacali Osr Uilt-Uil e Orsa Ferrovie.

In una nota la società di piazzale Cadorna spiega che "Uiltrasporti e Orsa hanno proclamato uno sciopero che potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza di Trenord. Le fasce di garanzia - avvertono - non saranno attive, poiché lo sciopero è in una giornata festiva".

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Metro e mezzi Atm regolari

La protesta non coinvolgerà Atm. Quindi i mezzi dell'Azienda trasporti milanesi, metro, bus e tram, funzioneranno regolarmente per tutta la giornata mentre è in programma un'agitazione Atm per il 26 giugno proclamata da Al Cobas.