In corso lo sciopero dei treni: orari e corse garantite

È in corso lo sciopero dei treni che si prolungherà fino alle 2 di giovedì e da cui si attendono ripercussioni su tutta la circolazione di Milano e dell’hinterland. Trenord ha garantito, comunque, due fasce orarie in cui la flotta effettuerà regolare servizio: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, per permettere a pendolari e lavoratori di non incappare in disservizi. Saranno, dunque, circa 700 i treni nelle fasce di garanzia che viaggeranno regolarmente.

Disponibili anche autobus sostitutivi per le corse che interessano gli spostamenti da e per l’aeroporto di Malpensa:

L’autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra 'Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto' (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1

L’autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 'Malpensa Aeroporto – Stabio' (senza fermate intermedie).

L’agitazione è stata indetta dalle organizzazioni sindacali Orsa, Uiltrasporti, Fast e Faisa Cisal. "La struttura aziendale di Relazioni Industriali anziché trovare soluzioni alle tante criticità per svelenire il clima e avvicinare le posizioni aziendali a quelle sindacali, ha preso parte al gioco ed e? più volte entrata nelle dinamiche di natura sindacale tra i sindacati e ha acuito ancor di più le distanze senza garantire pari dignità tra le rappresentanze dei lavoratori”, ha spiegato il segretario di Uiltrasporti, Angelo Cotroneo.