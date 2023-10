Sciopero generale dei treni: le fasce di garanzia per venerdì 20 ottobre

In arrivo una settimana complicata per i viaggiatori: confermato lo sciopero generale per giovedì 19 e venerdì 20 ottobre: braccia incrociate dei dipendenti Trenord per 24 ore. Lo stop avrà inizio dalle 21 di giovedì e terminerà alle 21 di venerdì. Nella giornata di venerdì i treni opereranno fino alle nove di sera, con destinazione prevista entro le 22. Ad annunciare lo sciopero Sgb, Adl, Si Cobas e Cub.

"I servizi regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”, spiega l’azienda di trasporti in un comunicato.

Per il servizio aeroportuale vengono garantiti autobus di supporto senza fermate intermedie:

a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto”. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio”