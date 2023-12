Giovedì nero per i treni, domani lo sciopero dei mezzi (ridotto)

Giovedì nero per il trasporto ferroviario. Braccia incrociate per i lavoratori Trenord per uno sciopero indetto dai sindacati Uilt Uil, Slm Fast Confsal, Faisa Cisal e Orsa Ferrovie. L’agitazione è stata proclamata dalle 9.01 alle 16.59 di oggi, 14 dicembre. Non dovrebbero subire ripercussioni i treni nelle fasce di garanzia: i convogli con partenza entro le 9.01 e con arrivo a destinazione entro le 10.01.

Per il trasporto aeroportuale, Trenord ha messo a disposizione gli autobus nel caso in cui i treni non effettuino servizio: Milano Cadorna-Malpensa e Stabio-Malpensa. Inoltre, l’azienda ha comunicato che “potrebbero verificarsi ripercussioni immediatamente dopo la conclusione dello sciopero” per questo si invitano i viaggiatori “a prestare attenzione sia agli annuncia trasmessi in stazione, sia alle informazioni sui monitor”.

Lo sciopero dei mezzi di domani

Domani lo sciopero dei trasporti si farà, ma in forma ridotta. A decidere per le 4 ore di mobilitazione, al posto delle 24, è stato il vicepremier Matteo Salvini che ha firmato un documento “per evitare lo sciopero di 24 ore che avrebbe paralizzato l’Italia”. Sebbene il leader della Lega abbia affermato su Instagram che “il diritto allo sciopero non si tocca” ha anche aggiunto che “nel penultimo venerdì di lavoro prima di Natale bloccare il paese sarebbe stata una follia”.

Quello di domani, 15 dicembre, è lo sciopero che si sarebbe dovuto tenere un mese fa, già rinviato a seguito di precettazione. A proclamarlo Cobas lavoro privato, Adl, Sgb sindacato generale di base, Cub trasporti e Usb lavoro privato. La richiesta dei lavoratori è un aumento di stipendio, la riduzione dell’orario lavorativo da 39 a 35 ore, l’adeguamento della sicurezza e il blocco delle privatizzazioni.

Come spiegato in una nota, domani i mezzi Atm potrebbero subire conseguenze dalle 9 alle 13. Usb lavoro privato e Cub trasporti hanno sottolineato che l’agitazione è proclamata anche “per il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”. Concetto evidenziato anche da Al Cobas: “Contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero”.