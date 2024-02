Sciopero della polizia locale: in arrivo la precettazione

Lo sciopero della polizia locale non si farà. È attesa nelle prossime ore l’ufficialità della precettazione da parte della prefettura per l’agitazione indetta per il 20 febbraio. La decisione è stata presa perché per quella data sono attesi due eventi importanti in città: l’avvio della Fashion Week e il match tra Inter e Atletico Madrid. Va da sé che tra caos, traffico e imprevisti non era possibile fare a meno dei ghisa.

L’ennesima mobilitazione è stata indetta contro la decisione di palazzo Marino di riorganizzare il corpo e, soprattutto, aumentare le pattuglie in servizio nei turni serali e notturni. Già a gennaio gli agenti della polizia locale di Milano avevano scelto di scioperare: braccia incrociate per il 90% dei vigili in servizio nel primo turno di domenica 14. A fine giornata l’adesione complessiva era stata del 48%

Anche a dicembre uno sciopero preannunciato era stato precettato perché coincideva, non a caso, con una data “complicata”. Il 7 dicembre, infatti, i ghisa avrebbero dovuto incrociare le braccia per 24 ore, proprio in occasione di una serie di eventi importanti: la Prima della Scala, gli Ambrogini d’Oro, gli Oh Bej-Oh Bej.