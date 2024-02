Sciopero dei voli: cancellazioni, orari e fasce di garanzia

Giornata nera per chi vola il prossimo venerdì. È stato indetto uno sciopero del trasporto aereo di 24 ore, a partire dalla mezzanotte del 9 febbraio. A proclamare l’agitazione Ost Cub Trasporti, Osr Usb Lavoro privato, Adl Varese e Flai trasporti e servizi. Braccia incrociate per i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto. Il personale navigante di Air Dolomiti, invece, sciopererò per quattro ore dalle 12.30 alle 16.30.

Ita Airways ha già cancellato 48 voli nazionali, mentre l’Enac ha pubblicato un documento con l’elenco dei voli garantiti, oltre a quelli nelle fasce di garanzia tra le 7 e le 10, e tra le 18 e le 21.

I voli garantiti

EJU 3583 Malpensa (LIMC) Olbia (LIEO)

EJU 3584 Olbia (LIEO) Malpensa (LIMC)

RYR 4561 Malpensa (LIMC) Cagliari (LIEE)

RYR 4562 Cagliari (LIEE) Malpensa (LIMC)

MSR 704 Malpensa (LIMC) Cairo (HECA)

QTR 128 Malpensa (LIMC) Doha Hamad (OTHH)

ETH 737 Malpensa (LIMC) Addis Abeba (HAAB)

ELY 382 Malpensa (LIMC) Tel Aviv (LLBG)

GFA 026 Malpensa (LIMC) Bahrain (OBBI)

MEA 235 Malpensa (LIMC) Beirut (OLBA)

OMA 144 Malpensa (LIMC) Muscat Seeb (OOMS)

UAE 206 Malpensa (LIMC) Dubai (OMDB)

ABY 713 Bergamo (LIME) Sharjah (OMSJ)

RBG 543 Bergamo (LIME) Cairo (HECA)

WMT 5691 Malpensa (LIMC) Jeddah (OEJN)

DAL 185 Malpensa (LIMC) New York (KJFK)

AAL 199 Malpensa (LIMC) New York (KJFK)

ACA 895 Malpensa (LIMC) Montréal (CYUL)

UAE 205 Malpensa (LIMC) New York (KJFK)

UAL 18 Malpensa (LIMC) Newark (KEWR)

CCA 950 Malpensa (LIMC) Beijing (ZBAA)

SIA 377 Malpensa (LIMC) Singapore (WSSS)

KAL 928 Malpensa (LIMC) Incheon (RKSI)

NOS 5420 Malpensa (LIMC) Dakar (GOBD)