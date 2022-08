Scuola, deve ancora iniziare ma c'è già in programma uno sciopero

Non è ancora iniziata ma è già in programma uno sciopero del personale delle scuole in Italia. A proclamarlo è la sigla sindacale Fisi (Federazione italiana sindacati intercategoriali). L'associazione sindacale Fisi ha proclamato lo sciopero generale di tutto il personale di tutti i settori pubblici della pubblica amministrazione e pubblici e privati della sanità e della scuola di ogni ordine e grado di 48 ore, dalle ore 23.59 dell'8 settembre alle 23.59 del 10 settembre 2022.

Dall'Ufficio di Gabinetto del ministero dell'Istruzione è arrivato una nota diretta agli istituti: "Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà pubblicata tra le news del Sito Web di questo ministero. Si ricorda inoltre, ai sensi dell'articolo 5, che le amministrazioni 'sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione'".