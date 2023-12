Il nuovo prefetto di Milano blocca lo sciopero della polizia locale

Lo sciopero della polizia locale di Milano non si farà. O, almeno, non si farà il 7 dicembre, data che era stata scelta dai sindacati. Ad annunciarlo il nuovo prefetto Claudio Sgaraglia che ha disposto il “differimento ad altra data”. Come spiegato in una nota “il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’esito negativo del tentativo di conciliazione tra i sindacati e il comune di Milano, per evitare disagi alla mobilità della cittadinanza nella giornata del santo patrono”.

Lo sciopero era stato annunciato da Cse-Flpl Sulpl, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Csa, Usb e dalla Rsu del comune di Milano. Sarebbe dovuto iniziare alla mezzanotte del giorno di Sant’Ambrogio e terminare 24 ore dopo. Troppe le iniziative in giro per la città per poter rinunciare agli agenti di polizia locale proprio in quel giorno.

E se i ghisa non sciopereranno il 7 dicembre, ci sarà da attendere il nuovo giorno in cui il personale di polizia locale incrocerà le braccia.