Sciopero nazionale dei taxi: stop per 48 ore

I taxi "costretti" a proclamare uno sciopero di 48 ore. Lo fanno sapere i sindacati di categoria che annunciano lo stop per il 5 e il 6 giugno. Ad annunciare l'agitazione Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Satam, Tam, Claai, Unione Artigiani, Unione Tassisti d'Italia, Uritaxi, Fast Confal taxi, Unica taxi Cgil, Orsa taxi, Usb taxi, Unimpresa, Sitan/Atn.

Lo sciopero, dicono le sigle, arriva "non essendo pervenuta alcuna convocazione dopo lo sciopero nazionale indetto per lo scorso 21 maggio, contro i diffusi fenomeni di abusivismo presenti nel settore e per chiedere la regolamentazione delle piattaforme tecnologiche".

Anche i tassisti di Milano aderiranno all'agitazione. "Nei giorni a seguire dallo sciopero nazionale che aveva interessato la categoria il 21 maggio scorso erano arrivati segnali di ripresa di dialogo con il Governo - fa sapere - Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu -, che pareva dovesse incontrarci nella giornata odierna. Non essendo ancora arrivato formalmente nessun invito però è chiaro che noi continueremo a portare avanti le nostre istanze. Vedremo se ci saranno evoluzioni in tal senso nelle prossime ore ma è chiaro che senza la ripresa di un dialogo saranno inevitabili, nel rispetto delle regole, altre mobilitazioni a breve".