Sciopero taxi di 48 ore per il 5 e 6 luglio

Mentre un centinaio di auto garantiranno il servizio sociale, cioè il trasporto a favore delle fascie deboli e anche da e verso gli ospedali, il resto dei tassisti milanesi (con punte di adesione che si preannunciano altissime) sciopererà insieme ai colleghi di tutta Italia per 48 ore, nelle giornate del 5 e 6 luglio, fino a mezzanotte.

Il nodo della contesa è sempre lo stesso che agita il settore da alcune settimane: l'articolo 10 del decreto concorrenza che, secondo i tassisti, aprirebbe le porte dell'Italia a Uber e ad altre società simili, che farebbero sostanziale concorrenza, appunto, con le auto bianche. A fine giugno, sempre a Milano, per cinque giorni i tassisti avevano indetto un blocco spontaneo del trasporto.

Martedì 5 luglio è prevista una mobilitazione nazionale di tassisti a Roma, mentre mercoledì 6 luglio è indetta una manifestazione a Milano in corso Monforte, davanti alla prefettura. Il 4 luglio una delegazione sindacale di tassisti si è incontrata a Roma con la vice ministra Teresa Bellanova cercando di ottenere la cancellazione dell'articolo 10 senza successo. Dal governo è arrivata la disponibilità a rivedere il testo, ma per i tassisti è troppo poco.

Uber e gli altri

Secondo i tassisti, in particolare, la formulazione dell'articolo 10, ovvero "l'adeguamento dell’offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti", apre la porta ad intermediari molto grossi, tra cui Uber, che si arricchiranno alle spalle dei lavoratori. La stessa Uber intanto ha siglato un accordo con ItTaxi, l'applicazione che mette in rete 12mila tassisti italiani di 93 città (a Milano è presente con la cooperativa Yellow Taxi 026969) grazie a cui i tassisti aderenti potranno offrire corse sull'app di Uber.