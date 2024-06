Annullato lo sciopero dei taxi in programma

Taxi regolari. Le organizzazioni sindacali dei tassisti hanno sospeso lo sciopero proclamato per il 5 e 6 giugno dopo l'incontro al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

"Alla luce del confronto, considerando la riapertura del dialogo e la nuova convocazione per giorno 17 giugno da parte del ministero dei Trasporti, stante la volontà di trovare soluzioni concrete ai problemi posti, le organizzazioni sindacali decidono responsabilmente di sospendere lo sciopero proclamato per le giornate del 5 e 6 giugno", si legge in una nota congiunta Claai, Fast Confsal Taxi, Federtaxi Cisal, Orsa Taxi, SATaM, Sitan/Atn, Tam, Ugl Taxi, Un.i.c.a Filt Cgil, Unimpresa, Unione Artigiani, Uritaxi, Usb-Taxi - Uti.