Sciopero Trenord tra il 24 e il 25 gennaio, treni a rischio per 23 ore a Milano e in Lombardia

Sarà di 23 ore il primo sciopero dei treni Trenord dell'anno 2021: inizierà il 24 e andrà avanti fino al 25 gennaio. A proclamarlo sono stati i lavoratori iscritti al sindacato Osr Orsa Ferrovie, che incroceranno le braccia "recuperare" la manifestazione inizialmente prevista per il 15 novembre e differita vista l'emergenza sanitaria per "senso di responsabilità", come scrive il sindacato stesso in una nota.

"Auspicavamo che tale iniziativa fosse contraccambiata dall'azienda con analogo atteggiamento affinché i problemi dei lavoratori ed i rapporti sindacali trovassero soluzioni attraverso un rapporto inclusivo delle rappresentanze dei lavoratori. Purtroppo ci siamo illusi - sottolineano nel comunicato - e l'atteggiamento arrogante e superbo tenuto dai vertici di Trenord anziché riscontrare un sistema partecipativo e costruttivo finalizzato alla risoluzione positiva della vertenza ha riscontrato un comportamento esattamente opposto".

L'orario dello sciopero Trenord di gennaio 2021

I treni Trenord potrebbero quindi restare fermi dalle 3 di domenica 24 gennaio alle 2 di lunedì 25 gennaio. "Potrebbero" perché come sempre tutto dipenderà dal numero delle adesioni alle proteste. Sul sito dell'azienda Trenord per il momento non è stata comunicata la notizia relativa alla protesta dei propri dipendenti.

Le ragioni dello sciopero del personale Trenord

"Abbiamo riscontrato - dicono da Orsa Ferrovie - che nel settore della commerciale si è realizzato un confronto che non ha tenuto in considerazione la nostra rappresentanza sia per i contenuti sia per il metodo con cui è stata condotta la trattativa. Nel settore della manutenzione le nostre osservazioni e considerazioni sono state accolte in misura insufficiente tant'è si è giunti ad un accorso separato che ha riscontrato il disaccordo anche di un'altra organizzazione sindacale confederale".

"Per quanto riguarda le problematiche del personale mobile - spiega il sindacato - le proposte formulate dalle Rsu non sono state accolte e sono emersi ulteriori elementi irrisolti quali le condizioni logistiche, le troppe modifiche ai turni assegnati tramite l'applicativo Argo, ed i nuovi turni del personale in vigore dal prossimo cambio orario, consegnati per l'ennesima volta con grave ritardo e non rispettosi delle norme contrattuali".