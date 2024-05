Parte lo sciopero (senza fasce di garanzia): gli orari

Dalle ore 21 di sabato 4 maggio alle ore 21 di domenica 5 maggio 2024 l’organizzazione “Cat” ha proclamato uno sciopero nazionale che interessa il trasporto ferroviario. Trattandosi di una giornata festiva, ricorda Trenord, non sono previste fasce di garanzia.

I treni potranno subire cancellazioni. Tuttavia, si segnala che la sigla Cat non è rappresentata in Trenord: in circostanze analoghe non si sono verificate significative ripercussioni sul servizio, scrive il vettore in una nota. Rimangono i possibili disagi per chi si deve recare fuori dalla Lombardia. Qui le informazioni in tempo reale sul sito di Trenitalia.

Eventuali variazioni saranno comunicate sul sito e sulla App di Trenord.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: