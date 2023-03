Lo sciopero dei treni oggi a Milano (senza fasce di garanzia)

Disagi e ritardi per lo sciopero dei treni di oggi domenica 19 marzo. I dipendenti di Trenord incrociano le braccia per 23 ore: i convogli regionali sono a rischio dalle 3 di domenica 19 alle 2 di lunedì 20 marzo.

I treni di Trenord a rischio

"Attenzione, poiché lo sciopero avviene in una giornata festiva, non è possibile istituire fasce orarie di garanzia", ha avvertito Trenord in una nota. Le ripercussioni, come annunciato dal sindacato Orsa, potrebbero riguardare il servizio ferroviario regionale, suburbano e aeroportuale (Malpensa Express) di Trenord.

Per i Malpensa Express nel caso in cui le corse dovessero saltare, ci saranno autobus sostitutivi:

tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, con fermate a Varese e Gallarate (vedi avviso 30).

tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie.

Domenica 19 marzo, inoltre, in occasione della manifestazione Stramilano 2023, le seguenti corse autobus sostitutive del servizio Malpensa Express–Milano Cadorna, partiranno/arriveranno dalla/alla fermata della metropolitana M1 di Lampugnano:

dalla n. 305 (Milano Cadorna p.04.57 – Malpensa T1 a.05.34) alla n. 343 (Milano Cadorna p.12.57 – Malpensa T1 a.13.34), con cadenzamento semi orario;

dalla n. 312 (Malpensa T1 p.05.56 - Milano Cadorna a.06.34) alla n. 342 (Malpensa T1 p.12.26 - Milano Cadorna a.13.04), con cadenzamento semi orario;

Le partenze e gli arrivi successivi alle corse sopracitate avverranno da via Paleocapa 1 (Milano Cadorna).

"Anche i treni regionali di Trenitalia della relazione Milano-Domodossola possono subire variazioni - continua la nota della società di trasporti -. Trenord consiglia, prima di mettersi in viaggio, di consultare le informazioni in tempo reale seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in 'real-time' tramite l'app".

I treni Trenitalia

"I treni Regionali di Trenitalia, in Lombardia e nelle regioni limitrofe, possono subire variazioni - ribadisce anche Trenitalia -.Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione". "I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale - continua la nota -; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale".