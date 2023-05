Sciopero dei treni Italo: orari e disagi in programma

Domenica 14 maggio ci sarà uno sciopero del personale dei treni Italo Ntv. La protesta è stata proclamata da numerose sigle sindacali e quindi il rischio di un blocco totale della circolazione dei treni alta velocità Italo è molto elevato.

La manifestazione, come si legge sul calendario degli scioperi del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, avrà una durata di 8 ore, dalle 9.01 alle 16.59. Le organizzazioni sindacali coinvolte sono Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovieri e Slm Fast Confsal.

"Le lavoratrici e i lavoratori di Italo Ntv si asterranno dalle proprie attività a causa dell’indisponibilità aziendale in materia:di adeguamento economico rispetto alla richiesta del sindacato e dal miglioramento della conciliazione dei tempi di vita e lavoro", scrivono in una nota.

Si critica quindi "un'insufficienza della proposta economica presentata dalla società; l'indisponibilità aziendale, a una ridefinizione del calcolo della media settimanale dell'orario di lavoro (38 ore) per il personale degli equipaggi; l'indisponibilità aziendale a definire un percorso di rimodulazione del periodo di ferie estive 15 giugno - 15 settembre non come l'attuale 1 giugno - 30 settembre; l'indeterminatezza della proposta aziendale sugli aumenti contrattuali".

"Come se non bastasse - sottolinea ancora l'azienda - l'azienda non ha provveduto al pagamento del premio di risultato 2022 nei termini previsti dagli accordi vigenti. Durante gli incontri l'azienda ha sempre dichiarato di non temere gli scioperi ma tutti insieme, uniti, compatti, dimostreremo la forza della nostre ragioni".