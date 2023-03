Tutti i treni che potrebbero fermarsi per lo sciopero dell'8 marzo

Mezzi cittadini, ma non solo. Rischiano di fermarsi anche i treni di Trenord per lo sciopero generale di mercoledì 8 marzo, sciopero che rischia di mandare in caos Milano, la Lombardia e il resto d'Italia. L'agitazione è stata indetta per l'8 marzo, giornata della festa della donna, dalle sigle sindacali Adl Cobas, Slai Cobas e Cub.

In particolare, nella serata di martedì 7 viaggeranno i treni con partenza prevista entro le ore 21 e arrivo alla destinazione finale entro le ore 22. Nella mattinata di mercoledì 8 marzo viaggeranno i treni che hanno orario di partenza dalla stazione di origine dopo le ore 6 e arrivo a destinazione finale entro le ore 9; nella fascia pomeridiana circoleranno i treni con partenza prevista dopo le ore 18.

Per quanto riguarda il collegamento con Malpensa, saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto - da Milano i bus partiranno da Via Paleocapa, 1 - e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Lo sciopero è stato proclamato per "la sicurezza dei lavoratori, il rinnovo della moratoria dei licenziamenti, la salvaguardia dei diritti nel lavoro agile, welfare pubblico, per la pensione a 60 anni, il diritto al lavoro, salari e carriere senza discriminazioni, contro le politiche di austerity, contro le modifiche al reddito di cittadinanza, contro la precarietà".