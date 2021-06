Sciopero generale dei trasporti in arrivo: a rischio treni, metro, tra e bus

La giornata di lunedì 21 giugno sarà caldissima sul fronte trasporti, a livello nazionale. Non solo per l'arrivo dell'estate ma soprattutto per lo sciopero generale proclamato dai lavoratori rappresentati dal sindacato Orsa trasporti. Una manifestazione di carattere intersettoriale annunciata sul sito del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Sciopero generale dei trasporti

La protesta, stando a quanto annunciato già dal 5 maggio dagli organizzatori, inizierà delle ore 21 di domenica 20 giugno. I primi a fermarsi saranno i lavoratori del reparto ferroviario e marittimo, per 24 ore. Poi invece il trasporto pubblico locale dovrebbe fermarsi per otto ore, con modalità diverse a seconda dei territori coinvolti.

A Milano, dunque, sono a rischio anche metro, bus e tram ma tutto dipenderà dall'adesione del personale Atm. Diverse delle ultime manifestazioni nazionali, alcune delle quali legate alle richieste dei vaccini da parte del personale, non hanno poi trovato un seguito locale per via degli accordi di Atm con la Regione Lombardia per la campagna vaccinale.

Quel giorno ci sarà la contemporanea manifestazione di altri sindacati per il trasporto pubblico locale. Sarà di quattro ore.