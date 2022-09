Domani ci sarà uno sciopero generale: treni a rischio a Milano

Venerdì 9 settembre ci sarà uno sciopero generale proclamato da Fisi (Federazione italiana sindacati intercategoriali) e uno del settore ferroviario proclamato da Faisa-Cisal, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Ferrovieri, Slm-Fast-Confsal, Orsa Trasporti. Ci potrebbero disagi, tra gli altri, anche per i treni (Trenord, Trenitalia, Italio) oltre che per il personale della pubblica amministrazione, pubblici e privati della sanità e della scuola.

Gli orari dei treni Trenord, Italo e Trenitalia

Per quanto riguarda i treni regionali di Trenord, l'azienda fa sapere che dalle ore 9.01 alle 16.59 è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale mobile (macchinisti e capitreno) di Trenord, Trenitalia, Trenitalia Tper e Italo Ntv. Pertanto, il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale, potranno subire variazioni e cancellazioni.

Non sono interessate le fasce orarie di garanzia. Viaggeranno anche i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 9.01 con arrivo previsto entro le 10. Per il solo servizio aeroportuale potranno essere istituiti autobus sostitutivi “no-stop” tra Malpensa Aeroporto T1 e Milano Cadorna/Stabio. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito trenord.it, oltre che con gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” sull'App Trenord.

Potranno verificarsi ripercussioni immediatamente dopo la conclusione dello sciopero; pertanto, Trenord invita a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor. (Per quanto riguarda la sola compagnia Trenord, c'è un altro sciopero in programma per fine settembre).

Per quanto rigurda Trenitalia informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili su app Trenitalia, nella sezione Infomobilità della pagina web e nella sezione lavori e modifiche al servizio del sito web trenitaliatper.it, chiamando il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.