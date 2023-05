Lo sciopero dei treni lunedì 1° maggio

Sciopero del trasporto ferroviario nella giornata del 1° maggio. Lo ha proclamato un sindacato minore, l'Unione sindacale italiana, e l'effettivo disagio per gli utenti dipende dalle concrete adesioni da parte dei ferrotranvieri. Lo sciopero è di 24 ore, dalle 21 di domenica 30 aprile alle 21 di lunedì 1° maggio. Estendendosi durante una giornata festiva (la festa dei lavoratori), non esistono fasce orarie di garanzia ma servizi minimi che si possono consultare sulle pagine web di Trenord e Trenitalia.

La protesta è stata indetta “contro ogni forma di lavoro non essenziale nella giornata del 1° maggio; contro ogni forma di lavoro non essenziale nelle giornate festive e contro ogni forma di sfruttamento e ricatto lavorativo nei confronti di ogni lavoratore". Ma anche per la riduzione dell'orario di lavoro e l'aumento del salario.

Sciopero dei mezzi

Per il 2 maggio, invece, è atteso uno sciopero nel settore del trasporto pubblico locale, che coinvolgerà anche i lavoratori di Atm. Per l'agitazione, le linee di metropolitana, bus, filobus e tram sono a rischio dalle 8.45 alle 12.45 di martedì 2 maggio.