La settimana dello sciopero dei trasporti senza orari garantiti

Inizia col piede storto la settimana dei pendolari ferroviari milanesi - con ritardi mostruosi a causa di un guasto - ma potrebbe finire ancora peggio, almeno per coloro che si spostano da e verso Milano anche la domenica: è in programma infatti uno sciopero dei treni Trenord per 16 giugno. Precisamente dalle 3 di domenica 16 alle 2 di lunedì 17.

L'agitazione, anticipata dal calendario del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è stata organizzata dalle sigle sindacali Osr Uilt-Uil e Orsa Ferrovie. Quest'ultimo è lo stesso sindacato che di recente aveva chiesto un incontro al ministro Matteo Salvini per chiarire l'ambito di applicazione della Legge 146/90, quello della precettazione degli scioperi.

"Nell'ambito del settore del trasporto delle persone e delle merci - spiegavano i sindacalisti - sono in corso i rinnovi dei contratti collettivi e dei relativi aziendali; di conseguenza, i lavoratori del settore seguono con particolare attenzione l'andamento degli stessi. In tale contesto, particolare ulteriore motivo di apprensione è la condotta di questo dicastero (del Mit, ndr) in occasione di scioperi proclamati legittimamente all'interno dei precetti della legge 146/90".

"Considerando che lo sciopero è uno strumento a disposizione dei lavoratori, che dà la legittimità agli stessi di esprimere democraticamente e in maniera organizzata il proprio punto di vista, oltre che un mezzo di difesa nei confronti della parte datoriale, le predette ordinanze (le precettazioni, ndr) vengono recepite come uno schieramento dell'istituzione al fianco delle parti datoriali", ammonivano i sindacalisti.

L'orario dello sciopero Trenord domenica 16 giugno

Lo sciopero avrà una durata di 23 ore, stando a quanto pubblicato dai sindacati. I treni della compagnia regionale Trenord, ribadiamo, saranno a rischio dalle 3 di domenica 16 giugno alle 2 di lunedì 17. Trattandosi di una giornata festiva non ci saranno fasce orarie di garanzia. I treni che collegano Milano con l'aeroporto Malpensa saranno sostituti da bus, anche se tutto dipenderà dall'effettiva adesione del personale. La protesta non coinvolgerà Atm. Quindi i mezzi dell'Azienda trasporti milanesi, metro, bus e tram, funzioneranno regolarmente per tutta la giornata mentre è in programma un'agitazione Atm per il 26 giugno proclamata da Al Cobas.