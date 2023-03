Gli orari dello sciopero dei trasporti del fine settimana

Sarà un fine settimana segnato dallo sciopero dei trasporti in programma per tutta la giornata di domenica 19 marzo. Quel giorno in particolare a Milano e in Lombardia sono a rischio i treni della compagnia ferroviaria regionale Trenord. Regolari invece i mezzi Atm (metro, tram e bus), visto che il personale del trasporto pubblico locale non è coinvolto nella protesta di domenica ma hanno in programma altri due giorni di sciopero: uno a fine mese (qui dettagli) e poi un altro durante la settimana del Salone del Mobile (qui le info).

L'orario dello sciopero Trenord di domenica

Trenord, invece, ha confermato lo sciopero in programma per il 19. Ad anticipare i dettagli sulla protesta in programma ci aveva pensato il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sul portale dedicato agli scioperi.

I treni regionali saranno a rischio per 23 ore, dalle 3 di domenica 19 alle 2 di lunedì 20 marzo. Il sindacato Orsa del personale pertanto si potranno generare ripercussioni sul servizio ferroviario regionale, suburbano e aeroportuale (Malpensa Express) di Trenord. "Attenzione, poiché lo sciopero avviene in una giornata festiva, non è possibile istituire fasce orarie di garanzia", scrive in una nota la società di piazzale Cadorna.

Nel caso i treni del servizio Malpensa Express non vengano effettuati, saranno istituiti autobus sostitutivi:

tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, con fermate a Varese e Gallarate (vedi avviso 30).

tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie.



Si ricorda che domenica 19 marzo, in occasione della manifestazione “Stramilano 2023”, le seguenti corse autobus sostitutive del servizio Malpensa Express–Milano Cadorna, partiranno/arriveranno dalla/alla fermata della metropolitana M1 di Lampugnano:

dalla n. 305 (Milano Cadorna p.04.57 – Malpensa T1 a.05.34) alla n. 343 (Milano Cadorna p.12.57 – Malpensa T1 a.13.34), con cadenzamento semi orario;

dalla n. 312 (Malpensa T1 p.05.56 - Milano Cadorna a.06.34) alla n. 342 (Malpensa T1 p.12.26 - Milano Cadorna a.13.04), con cadenzamento semi orario.

Le partenze e gli arrivi successivi alle corse sopracitate avverranno da via Paleocapa 1 (Milano Cadorna).

"Anche i treni regionali di Trenitalia della relazione Milano-Domodossola possono subire variazioni. Trenord consiglia, prima di mettersi in viaggio, di consultare le informazioni in tempo reale seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite l'app. Invitiamo, inoltre, a prestare attenzione agli annunci sonori nelle stazioni e alle informazioni che scorrono sui monitor", conclude la nota.