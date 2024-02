Gli orari dello sciopero a Milano

Ventiquattro ore a rischio caos. Venerdì 23 febbraio 2024 a Milano e in tutta Italia è il giorno scelto dal sindacato Si Cobas per lo sciopero generale nazionale dei lavoratori. I disagi più grandi rischiano di verificarsi, come sempre, nel settore dei trasporti.

Sotto la Madonnina metropolitane, bus e tram Atm circoleranno regolarmente, mentre sono a rischio i convogli regionali di Trenord. "L'agitazione sindacale potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria", ha fatto sapere la società che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia.

"Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord ed il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni. Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00", ha chiarito Trenord.

"I treni con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 23:59 e con arrivo previsto nella destinazione finale entro le 00:59 arriveranno fino a termine corsa", si legge ancora sul sito della società di piazzale Cadorna. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Cadorna e Malpensa. "Sono ipotizzabili ripercussioni anche a conclusione dello sciopero", ha informato Trenord.

Lo sciopero è stato indetto in solidarietà al popolo palestinese e farà da preludio alla grande manifestazione nazionale organizzata per sabato 24 a Milano, "contro le guerre del capitale".