Lo sciopero dei treni Trenord in programma: gli orari

Giugno sarà un mese caratterizzato da diversi scioperi: non solo quello di una settimana Atm o quello del 16 giugno del trasporto pubblico locale, è in programma un'agitazione anche del personale dei treni Trenord. Il personale ferroviario della compagnia lombarda incrocerà le braccia il 23 giugno. Come sempre la reale adesione - e quindi i disagi concreti - si sapranno solo la mattina stessa.

Gli orari dello sciopero dei treni Trenord

La protesta è stata indetta dalle organizzazioni sindacali Osr Uilt-Uil, Slm-Fast-Confsal, Faisa-Cisal e Orsa Ferrovie. Come annunciato sul calendario del ministero delle Infrastrutture e trasporti, l'agitazione avrà una durata di 8 ore, dalle 9.01 alle 16.59.

Saranno a rischio dunque tutti i treni Trenord, anche se sul sito della società di piazzale Cadorna ancora non ci sono dettagli. Quel giorno metro, bus e tram Atm funzioneranno regolarmente.