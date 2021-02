Milano, sciopero Trenord di 23 ore in arrivo: treni a rischio per 21 marzo 2021

Sciopero dei treni Trenord in programma per il 21 marzo 2021. L'organizzazione sindacale Orsa Ferrovie ha proclamato una protesta di 23 ore del personale Trenord. Secondo quanto comunicato sul sito internet del Ministero dei Trasporti, i treni saranno a rischio dalle 3 del 21 alle 2 del 22 marzo.

Pertanto, il servizio regionale e suburbano, aeroportuale, così come la lunga percorrenza, potrebbero subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni. Eventuali ripercussioni sulla circolazione saranno però possibili anche dopo la conclusione dello sciopero.

Sciopero Trenord

L'ultimo sciopero proclamato dal Orsa Ferrovie era stato il 24 gennaio. "Abbiamo riscontrato - aveva scritto il sindacato - che nel settore della commerciale si è realizzato un confronto che non ha tenuto in considerazione la nostra rappresentanza sia per i contenuti sia per il metodo con cui è stata condotta la trattativa. Nel settore della manutenzione le nostre osservazioni e considerazioni sono state accolte in misura insufficiente tant'è si è giunti ad un accorso separato che ha riscontrato il disaccordo anche di un'altra organizzazione sindacale confederale".

"Per quanto riguarda le problematiche del personale mobile - spiegava il sindacato - le proposte formulate dalle Rsu non sono state accolte e sono emersi ulteriori elementi irrisolti quali le condizioni logistiche, le troppe modifiche ai turni assegnati tramite l'applicativo Argo, ed i nuovi turni del personale in vigore dal prossimo cambio orario, consegnati per l'ennesima volta con grave ritardo e non rispettosi delle norme contrattuali".