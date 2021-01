Milano, confermato lo sciopero dei treni Trenord: l'avviso al vetriolo dell'azienda

Milano, sciopero dei treni Trenord confermato per domenica 24 gennaio 2021. A proclamarlo è stato il sindacato Orsa e la manifestazione, che durerà fino alle prime ore di lunedì 25 gennaio, è stata confermata dall'azienda Trenord sul proprio sito internet, non senza sollevare qualche polemica contro il sindacato che ha scelto di manifestare lo stesso, vista la pandemia in corso in Lombardia e non solo

Sciopero treni Trenord: orario e polemiche

"Si avvisa che, nonostante il periodo di difficoltà che coinvolge tutto il territorio nazionale - la premessa al vetriolo della locandina d'avviso di Trenord - dalle ore 03:00 di domenica 24 gennaio 2021 alle ore 02:00 di lunedì 25 gennaio 2021 il sindacato Orsa ha deciso di proclamare uno sciopero che interessa il trasporto ferroviario in Lombardia. A causa di ciò, il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale, potranno subire variazioni e/o cancellazioni"

"Inoltre - sottolineano ancora con tono poco conciliante - essendo una giornata festiva, non sono previste fasce orarie di garanzia". Infatti, per i soli servizi aeroportuali, nel caso di non effettuazione dei treni, potranno essere instituiti:

• autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Per i treni garantiti della lunga percorrenza di Trenord è possibile consultarela seguente pagina web. "Vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni sia alle informazioni in scorrimento sui monitor. Maggiori dettagli saranno disponibili seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real-time tramite la nostra App o nelle pagine di direttrice del sito internet www.trenord.it", coclude la nota.

Quali sono le ragioni dello sciopero dei treni del 24 gennaio?

"Abbiamo riscontrato - dicono da Orsa Ferrovie - che nel settore della commerciale si è realizzato un confronto che non ha tenuto in considerazione la nostra rappresentanza sia per i contenuti sia per il metodo con cui è stata condotta la trattativa. Nel settore della manutenzione le nostre osservazioni e considerazioni sono state accolte in misura insufficiente tant'è si è giunti ad un accorso separato che ha riscontrato il disaccordo anche di un'altra organizzazione sindacale confederale".

"Per quanto riguarda le problematiche del personale mobile - spiega il sindacato - le proposte formulate dalle Rsu non sono state accolte e sono emersi ulteriori elementi irrisolti quali le condizioni logistiche, le troppe modifiche ai turni assegnati tramite l'applicativo Argo, ed i nuovi turni del personale in vigore dal prossimo cambio orario, consegnati per l'ennesima volta con grave ritardo e non rispettosi delle norme contrattuali".