Sciopero trasporti il 31 maggio: treni a rischio a Milano, gli orari

Sciopero dei treni in vista. Per lunedì 31 maggio è stata infatti indetta un'agitazione che coinvolge i lavoratori di Trenord, l'azienda che gestisce il servizio ferroviario regionale in Lombarda.

Lo sciopero, ha fatto sapere la società in una nota, andrà in scena "dalle 9.01 alle 16.59" e interesserà "il personale mobile", motivo per cui l'agitazione "potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia".

"Pertanto, i Servizi Regionali, Suburbani e Aeroportuali potranno subire variazioni e cancellazioni. Non coinvolte le fasce orarie di garanzia. Arriveranno regolarmente a destinazione i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 9.00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10.00", ha chiarito Trenord.

"Nel caso di non effettuazione dei treni del solo Servizio Aeroportuale, Malpensa Express, saranno instituiti autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto senza, fermate intermedie, e autobus tra Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aereoportuale S50 Malpensa Aeroporto - Stabio, senza fermate intermedie.

Il giorno dopo, martedì 1 giugno, saranno invece i mezzi Atm, a Milano città, ad essere a rischio per un altro sciopero.