Lo sciopero dei mezzi in arrivo a Milano, senza fasce di garanzia

Sciopero dei trasporti in arrivo a Milano. Nel weekend, tra sabato e domenica, andrà infatti in scena l'agitazione dei dipendenti di Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario in tutta la regione. I lavoratori, come riporta il portale dedicato del ministero, potranno incrociare le braccia tra le 21 di sabato 8 ottobre alle 21 del giorno successivo, domenica 9.

L'agitazione è stata indetta dalle rappresentanze sindacali 1A Pdm e 1b Pdb, le stesse che in poco più di un anno hanno già proclamato una decina di scioperi, irritando - e non poco - l'azienda, che più volte ha parlato di "modalità che intende causare significativi disagi ai passeggeri".

Lo sciopero in due giorni festivi, infatti, cancella anche le fasce di garanzia solite, con la circolazione ferroviaria che rischia di finire completamente nel caos.

Sempre tra sabato e domenica, con gli stessi orari, scioperano i dipendenti di Rfi dell'area di Milano per un'agitazione indetta dal sindacato Orsa. Lo stesso che ha anche proclamato uno sciopero Trenord per domenica dalle 9 alle 17, quando sarà già in corso l'altra protesta delle rappresentanze sindacali.